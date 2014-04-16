Яку косметику обрати, щоб вона була ідеальною саме для вас? Це залежить не тільки від типу шкіри, але і від факторів, які впливають на неї — вода, повітря, стрес, харчування…

Експерт Рослинної Косметики® Yves Rocher підготував універсальний чек-лист, який допоможе зберегти здоров'я та красу вашої шкіри. Ці пункти стануть в нагоді під час вибору основного догляду. Тепер ви точно знатимете, чого саме потребує ваша шкіра.

