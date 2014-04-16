У міру того як вчені все більше дізнаються про дієту і тіло, стає все більш очевидним — те, що ми їмо, впливає на здоров'я і стан шкіри. Ідеально, якщо в раціон увійдуть продукти, які містять вітаміни А, С, Е, бета-каротин, цинк. Але ще важливіші для шкіри саме жирні кислоти. Судячи з останніх досліджень, вашій шкірі сподобаються:
1. Жирна риба. Лосось, скумбрія, оселедець — відмінні джерела омега-3 жирних кислот, які зберігають шкіру
еластичною і зволоженою
.
2. Авокадо. Його корисні жири і вітамін Е в складі просто незамінні.
Дослідження
підтверджують — активне споживання жирів авокадо роблять шкіру більш еластичною і пружною.
3. Волоський горіх. Також містить незамінні омега-3 і омега-6, які
зменшують запалення
і висипання.Якщо ви розумієте, що вашій шкірі не вистачає важливих елементів на кшталт цинку і омега-3 і вас турбують висипання, зверніть увагу на косметику, що
регулює роботу сальних залоз