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Яку косметику обрати, щоб вона була ідеальною саме для вас? Це залежить не тільки від типу шкіри, але і від факторів, які впливають на неї — вода, повітря, стрес, харчування…
Експерт Рослинної Косметики® Yves Rocher підготував універсальний чек-лист, який допоможе зберегти здоров'я та красу вашої шкіри. Ці пункти стануть в нагоді під час вибору основного догляду. Тепер ви точно знатимете, чого саме потребує ваша шкіра.
з вашою
шкірою?
Чек-лист: як зберегти красу шкіри

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Вихлопні гази, дорожній і будівельний пил — про те, як забруднене повітря впливає на шкіру, говорять давно. Не дарма косметичні компанії останні роки посилено виробляють детокс-лінійки. Якщо ви не живете в приватному будинку в передмісті й біля лісу, то будьте готові до того, що вас можуть турбувати «урбаністичні» проблеми зі шкірою, як от розширені пори, підвищена жирність, пігментні плями чи лущення. Такій шкірі потрібен особливий догляд із захисним та детокс-фактором.
Захищати шкіру від забруднень
Що робити, аби зберегти
та відновити здоров'я шкіри?
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Позбутися стрес-факторів
Нервові ситуації негативно впливають на весь організм, й на шкіру в тому числі. Дослідження показали, що надлишок гормону стресу — кортизолу — знижує бар'єрні функції шкіри. Також вчені говорять про те, що стрес сповільнює регенерацію. Тобто, чим більше ви нервуєте, тим вище ризик появи акне, рубців і передчасних зморшок.
Пити достатньо води
У офіційної медицини і ВООЗ немає чітких рекомендацій щодо 1,5 або 2 літрів води на день — норма споживання води індивідуальна і залежить від вашої ваги, фізичної активності, загального стану здоров'я. Однак є кілька формул розрахунку споживання рідини. Найпопулярніша — 30-45 мл рідини множити на кг маси тіла. При цьому за рідину вважаються супи, молоко, сік, фрукти і овочі.
Чи важлива вода для шкіри? Серйозна нестача води дійсно впливає на її зволоженість і пружність. Але якщо ви випиваєте свою норму, то немає сенсу її збільшувати — можлива поява набряків.
Якщо вам здається, що організму та шкірі не вистачає вологи, звісно, допоможуть продукти, що глибоко та інтенсивно зволожують шкіру.
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Займатися спортом
Звичайно, фітнес не може миттєво підвищити пружність та гладкість шкіри. Але він загалом позитивно впливає на здоров'я, що, у свою чергу, відображається на зовнішньому вигляді шкіри. Канадським вченим навіть вдалося довести, що спорт здатен уповільнити старіння шкіри — незалежно від віку, в якому ми починаємо ним займатися. Виявилося, що ті, хто регулярно тренуються, виглядають молодшими за своїх однолітків.
Збалансувати свій раціон
У міру того як вчені все більше дізнаються про дієту і тіло, стає все більш очевидним — те, що ми їмо, впливає на здоров'я і стан шкіри. Ідеально, якщо в раціон увійдуть продукти, які містять вітаміни А, С, Е, бета-каротин, цинк. Але ще важливіші для шкіри саме жирні кислоти. Судячи з останніх досліджень, вашій шкірі сподобаються:
1. Жирна риба. Лосось, скумбрія, оселедець — відмінні джерела омега-3 жирних кислот, які зберігають шкіру еластичною і зволоженою.
2. Авокадо. Його корисні жири і вітамін Е в складі просто незамінні. Дослідження підтверджують — активне споживання жирів авокадо роблять шкіру більш еластичною і пружною.
3. Волоський горіх. Також містить незамінні омега-3 і омега-6, які зменшують запалення і висипання.
Якщо ви розумієте, що вашій шкірі не вистачає важливих елементів на кшталт цинку і омега-3 і вас турбують висипання, зверніть увагу на косметику, що регулює роботу сальних залоз
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Висипатися
У всіх своя норма, але в середньому нашому організму для повної регенерації потрібно 8-9 годин сну. Якщо ви не виспалися хоча б одну ніч, вже вранці зможете візуально побачити наслідки: шкіра втрачає вологу і здатність утримувати її, лущиться, стає матовою і червоною, зморшки більш виражені, а еластичність знижена. Корейське дослідження підтвердило те, про що ми давно здогадувалися — нормальний сон неймовірно важливий для шкіри.
Якщо у вашому житті не вистачає якісного сну, звернiть увагу на Нічний концентрат з активними інгредієнтами. За ніч така сироватка зробить вашу шкіру більш свіжою, навіть якщо ви не виспалися.
Кинути палити
Ще один величезний мінус паління, який, певно, змусить відмовитися від цигарок та кальяну. Так, куріння впливає і на здоров'я шкіри в тому числі. Дерматологи пов'язують його з передчасним старінням, пігментацією, тьмяним сіруватим кольором обличчя і почервонінням шкіри.
Тоді зверніть увагу на догляд, який заспокоює і зволожує чутливу шкіру.
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Захищати шкіру від сонця
Нагадуємо, що санскрін (сонцезахисний крем з SPF-фактором) потрібен шкірі не лише влітку. І справа не тільки в молодості шкіри — надмірний вплив ультрафіолетових променів може стати причиною появи меланоми та раку шкіри. Індекс ультрафіолету можна відслідковувати у віджеті вашого смартфону «Погода».
При індексі від 2 до 4 сонцезахисний крем знадобиться людям зі світлою і чутливою до сонця шкірою, усім іншим можна застосовувати доглядові засоби з SPF-фактором. Але якщо індекс вище 4, крем з SPF обов'язково використовувати всім: для звичайної прогулянки використовуйте продукт з поміткою SPF30+, для тривалого перебування на сонці – із SPF50+. Добре, якщо в сонцезахисному кремі будуть також активні компоненти. Як у продуктів Yves Rocher, які містять екстракт Пустельної Зірки. Ця корисна рослина працює одночасно у п'яти напрямках: стимулює вироблення меланіну, активує природні захисні механізми шкіри від впливу сонячних променів, запобігає фотостарінню, захищає цілісність та структуру шкіри, стимулює регенерацію клітин.
Регулярно доглядати за шкірою
Якщо ви стежите за своїм здоров'ям та ліквідуєте вплив на шкіру негативних факторів на кшталт куріння чи стресу, безсистемний догляд за шкірою може звести усі старання нанівець. Забуваєте ретельно очищати шкіру від макіяжу, нехтуєте зволоженням та ексфоліацією шкіри? Тоді, на жаль, не варто очікувати, що шкіра раптом стане краще виглядати. В будь-якому догляді важлива регулярність і поетапність.
Розумієте, що останнім часом мало приділяли уваги догляду за шкірою? Вам потрібна «швидка допомога» — інтенсивний живильний комплекс, що відновить її та наповнить красою.
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Правильно підібрати доглядову косметику
Звичайно, обирати косметику варто в першу чергу орієнтуючись на власний тип шкіри. Французький бренд Рослинної Косметики Yves Rocher подбав про те, щоб ви максимально просто і швидко змогли підібрати собі базовий догляд, який сподобається саме вашій шкірі.
Щоб вам було зручно обирати, нижче ми залишили зручний гайд з основних гам для догляду за кожним типом шкіри.
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Онлайн-діагностика шкіри
Elixir Jeunesse
Активні інгредієнти:
Тип шкіри:
Ефект:
Проблема:
миттєвий детокс, поліпшення кольору обличчя. Робить шкіру свіжою, повертає сяяння немов після відпочинку в горах.
втомлена шкіра, яка страждає від стресу і негативних факторів.
афлоя
нормальна, комбінована і жирна
Підбираємо догляд за типом шкіри
Elixir Jeunesse
Активні інгредієнти:
Тип шкіри:
Ефект:
Проблема:
миттєвий детокс, поліпшення кольору обличчя. Робить шкіру свіжою, повертає сяяння немов після відпочинку в горах.
втомлена шкіра, яка страждає від стресу і негативних факторів.
афлоя
нормальна, комбінована і жирна
Hydra Vegetal
Активні інгредієнти:
Тип шкіри:
Ефект:
Проблема:
інтенсивно зволожує і наповнює шкіру вологою, надає сяяння та свіжості
шкіра страждає від дефіциту вологи
зневоднена шкіра всіх типів
едуліс
Hydra Vegetal
Активні інгредієнти:
Тип шкіри:
Ефект:
Проблема:
інтенсивно зволожує і наповнює шкіру вологою, надає сяяння та свіжості
шкіра страждає від дефіциту вологи
зневоднена шкіра всіх типів
едуліс
Sebo Vegetal
Активні інгредієнти:
Тип шкіри:
Ефект:
Проблема:
регулює роботу сальних залоз, перешкоджає появі блиску, бореться із запаленнями та покращує текстуру шкіри
шкіра жирна в Т-зоні або по всьому обличчю, пори виражені, погано тримається макіяж
жирна і комбінована
пудра листя рододендрону гренландського
Sebo Vegetal
Активні інгредієнти:
Тип шкіри:
Ефект:
Проблема:
регулює роботу сальних залоз, перешкоджає появі блиску, бореться із запаленнями та покращує текстуру шкіри
шкіра жирна в Т-зоні або по всьому обличчю, пори виражені, погано тримається макіяж
жирна і комбінована
пудра листя рододендрону гренландського
Sensitive
Активні інгредієнти:
Тип шкіри:
Ефект:
Проблема:
миттєво заспокоює, зволожує чутливу шкіру, усуває стягнутість та відчуття дискомфорту
шкіра реагує почервонінням на зміну температури, часто виникає подразнення
чутлива шкіра всіх типів
дика ромашка
Camomille
Sensitive
Активні інгредієнти:
Тип шкіри:
Ефект:
Проблема:
миттєво заспокоює, зволожує чутливу шкіру, усуває стягнутість та відчуття дискомфорту
шкіра реагує почервонінням на зміну температури, часто виникає подразнення
чутлива шкіра всіх типів
дика ромашка
Camomille
Riche Crème
Активні інгредієнти:
Тип шкіри:
Ефект:
Проблема:
інтенсивно живить і відновлює шкіру. Робить її м'якою, еластичною та гладкою.
шкіра дуже суха, стягнута, потребує живильного догляду
суха
30 цінних олій та олія 1000 троянд
Riche Crème
Активні інгредієнти:
Тип шкіри:
Ефект:
Проблема:
інтенсивно живить і відновлює шкіру. Робить її м'якою, еластичною та гладкою.
шкіра дуже суха, стягнута, потребує живильного догляду
суха
30 цінних олій та олія 1000 троянд